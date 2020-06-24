COVID-19. Кличко сообщил, сколько в Киеве выпускников не будут сдавать ВНО

В Киеве почти 4000 выпускников не зарегистрировались на внешнее независимое оценивание в этом году. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге.
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"Каждый пятый выпускник - школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева - в этом году не будет сдавать ВНО. Это - почти 4000 человек. Всего же на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировались 31 000 человек. 22 000 из них - выпускники этого года. Все остальные - закончили учебные заведения в прошлые годы", - отметил Кличко.
Для безопасности тех, кто будет сдавать ВНО и педагогов, задействуют как можно больше помещений учебных заведений.
"Всего подготовили 7000 аудиторий в более 150 заведений. К проведению ВНО город привлек почти 7000 педагогов. Во всех пунктах тестирования в столице заранее проведут дезинфекцию. Также они обеспечены антисептиками, каждый участник получит защитную маску", - уточнил Кличко.
Завтра, 25 июня, стартует сессия внешнего независимого оценивания.
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