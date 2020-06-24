COVID-19. Кличко сообщил, сколько в Киеве выпускников не будут сдавать ВНО

Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА

В Киеве почти 4000 выпускников не зарегистрировались на внешнее независимое оценивание в этом году. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге.

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"Каждый пятый выпускник - школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева - в этом году не будет сдавать ВНО. Это - почти 4000 человек. Всего же на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировались 31 000 человек. 22 000 из них - выпускники этого года. Все остальные - закончили учебные заведения в прошлые годы", - отметил Кличко.

Для безопасности тех, кто будет сдавать ВНО и педагогов, задействуют как можно больше помещений учебных заведений.

"Всего подготовили 7000 аудиторий в более 150 заведений. К проведению ВНО город привлек почти 7000 педагогов. Во всех пунктах тестирования в столице заранее проведут дезинфекцию. Также они обеспечены антисептиками, каждый участник получит защитную маску", - уточнил Кличко.

Завтра, 25 июня, стартует сессия внешнего независимого оценивания.

15 июня в МОН рассказали , кто может не проходить ВНО в этом году.

В тот же день врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила , что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

22 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому выпускники школ в 2020 году освобождаются от обязательной аттестации, но ВНО останется обязательным для поступления в вузы.

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