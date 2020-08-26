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COVID-19. Польша может внести Украину в "красную" зону

26.08.2020, 15:35
COVID-19. Польша может внести Украину в
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

В МИД Польши рекомендуют полякам воздержаться от поездок за границу

Украина с 1 сентября 2020 года из-за эпидемии коронавируса может попасть в список стран, откуда временно будут запрещены авиарейсы в Польшу. Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

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В МИД Польши связывают это с ухудшением ситуации с COVID-19 в стране.

25 августа Польша обновила список стран, откуда полеты временно запрещены, начиная с 26 августа, в нем - 43 страны, среди которых США, Россия, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Косово, Северная Македония, Молдова, Люксембург.

Следующий список будет обновляться 1 сентября. Украина из-за роста заболеваемости коронавирусом относится к странам, которые могут оказаться в "красной" зоне.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире и возникновением новых вспышек коронавирусных инфекций МИД рекомендует воздержаться от планирования поездок за границу", - отмечается в сообщении.

  • 26 августа Кабмин продлил карантин на два месяца, а также запретил в Украину до конца сентября. 

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Арина Толина
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