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COVID-19. Шмыгаль объяснил, почему семь областей не подали данные о зараженных

COVID-19. Шмыгаль объяснил, почему семь областей не подали данные о зараженных - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
20.04.2020, 20:10

В Кабмине заявляют, что украинцы с симптомами, подозрительным на коронавирусую болезнь COVID-19, в целом "решили не обращаться к врачам на Пасху"

Семь областей не подали данные за прошедшие сутки о заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 из-за технических проблем, а также потому, что украинцы в целом "не обращались к врачам на Пасху". Так объяснил ситуацию президенту Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства.

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"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование", - говорится в сообщении на сайте ОП.

В правительстве также добавили, что в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам.

В Кабмине заверили, что все данные обязательно включат в общую статистику.

  • Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что семь областей не подали в Министерство здравоохранения информацию о тестировании людей на коронавирус за прошедшие сутки. Он также отмечал, что вчера провели относительно мало тестов, поскольку количество людей с соответствующими симптомами, которые обратились к врачу, уменьшилось.
  • На 09:00 20 апреля в Украине зарегистрировали 5710 случаев заражения коронавирусом, 151 пациент умер, выздоровели 359 больных COVID-19.

Читайте также: Коронавирус. Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается в начале мая – Кабмин

Марк Сировой
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Владимир Зеленский данные область Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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