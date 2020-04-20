COVID-19. Шмыгаль объяснил, почему семь областей не подали данные о зараженных

Семь областей не подали данные за прошедшие сутки о заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 из-за технических проблем, а также потому, что украинцы в целом "не обращались к врачам на Пасху". Так объяснил ситуацию президенту Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства.
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"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование", - говорится в сообщении на сайте ОП.
В правительстве также добавили, что в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам.
В Кабмине заверили, что все данные обязательно включат в общую статистику.
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