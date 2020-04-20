COVID-19. Шмыгаль объяснил, почему семь областей не подали данные о зараженных

Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA

Семь областей не подали данные за прошедшие сутки о заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 из-за технических проблем, а также потому, что украинцы в целом "не обращались к врачам на Пасху". Так объяснил ситуацию президенту Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства.

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"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование", - говорится в сообщении на сайте ОП.

В правительстве также добавили, что в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам.

В Кабмине заверили, что все данные обязательно включат в общую статистику.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с емь областей не подали в Министерство здравоохранения информацию о тестировании людей на коронавирус за прошедшие сутки. Он также отмечал, что вчера провели относительно мало тестов, поскольку количество людей с соответствующими симптомами, которые обратились к врачу, уменьшилось.

Максим Степанов сообщил, что с На 09:00 20 апреля в Украине зарегистрировали 5710 случаев заражения коронавирусом, 151 пациент умер, выздоровели 359 больных COVID-19.

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