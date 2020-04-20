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Семь областей не подали никаких данных по тестированию на коронавирус - Минздрав

Семь областей не подали никаких данных по тестированию на коронавирус - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
20.04.2020, 10:40

В Минздраве рассказали, почему сегодня было выявлено сравнительно немного заболевших коронавирусом

Семь областей не подали в Министерство здравоохранения информацию о тестировании людей на коронавирус за прошедшие сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов отметил, что за прошедшие сутки было проведено 1988 ПЦР-тестов. Такое низкое количество обусловлено тем, что за вчерашний день количество людей с соответствующими симптомами, которые обратились к врачу, уменьшилось.

"Семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус – это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области", - заявил глава Минздрава.

"Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины этой ситуации, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем уже делать выводы", - резюмировал министр.

Владислав Сердюк
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