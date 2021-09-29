COVID-19. Украина приближается к 10 000 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям
Вчера, 28 сентября, в Украине зафиксировали 9666 заболевших COVID-19 (днем ранее – 6552). Больше всего новых заразившихся коронавирусом – в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях, в Киеве – 583 новых инфицированных, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 217 больных COVID-19 (днем ранее – 143). Выздоровел 3281 человек (2927), были госпитализированы – 2855 (1288).
В стране сделали 92 829 тестов на коронавирус (65 812): методом ПЦР – 42 132 (31 051), ИФА – 10 973 (9067), экспресс-тестов – 39 724 (25 694).
Всего на утро 29 сентября в Украине выявили 2 411 622 заболевших коронавирусом: умерли 56 080 инфицированных, выздоровели – 2 251 352.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 583 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 461);
Винницкая область – 200 (93);
Волынская – 214 (208);
Днепропетровская – 787 (595);
Донецкая – 699 (528);
Житомирская – 253 (80);
Закарпатская – 95 (78);
Запорожская – 592 (500);
Ивано-Франковская – 234 (131);
Киевская – 325 (269);
Кировоградская – 51 (18);
Луганская – 525 (337);
Львовская – 458 (427);
Николаевская – 222 (106);
Одесская – 662 (431);
Полтавская – 231 (206);
Ровенская – 405 (218);
Сумская – 368 (182);
Тернопольская – 201 (134);
Харьковская – 976 (547);
Херсонская – 349 (82);
Хмельницкая – 447 (131);
Черкасская – 297 (269);
Черновицкая – 421 (415);
Черниговская – 71 (96).
Нет данных с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.
- С прошлой недели в Украине действует карантин желтой зоны. Вакцинированные, переболевшие и недавно протестированные на COVID-19 имеют преимущества.
- В Минздраве предполагают, что новый пик эпидемии в Украине наступит раньше ноября. Ученые прогнозируют по 18 000 заболевших ежедневно.
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