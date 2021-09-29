COVID-19. Украина приближается к 10 000 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям

Вчера, 28 сентября, в Украине зафиксировали 9666 заболевших COVID-19 (днем ранее – 6552). Больше всего новых заразившихся коронавирусом – в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях, в Киеве – 583 новых инфицированных, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 217 больных COVID-19 (днем ранее – 143). Выздоровел 3281 человек (2927), были госпитализированы – 2855 (1288).

В стране сделали 92 829 тестов на коронавирус (65 812): методом ПЦР – 42 132 (31 051), ИФА – 10 973 (9067), экспресс-тестов – 39 724 (25 694).

Всего на утро 29 сентября в Украине выявили 2 411 622 заболевших коронавирусом: умерли 56 080 инфицированных, выздоровели – 2 251 352.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 583 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 461);

Винницкая область – 200 (93);

Волынская – 214 (208);

Днепропетровская – 787 (595);

Донецкая – 699 (528);

Житомирская – 253 (80);

Закарпатская – 95 (78);

Запорожская – 592 (500);

Ивано-Франковская – 234 (131);

Киевская – 325 (269);

Кировоградская – 51 (18);

Луганская – 525 (337);

Львовская – 458 (427);

Николаевская – 222 (106);

Одесская – 662 (431);

Полтавская – 231 (206);

Ровенская – 405 (218);

Сумская – 368 (182);

Тернопольская – 201 (134);

Харьковская – 976 (547);

Херсонская – 349 (82);

Хмельницкая – 447 (131);

Черкасская – 297 (269);

Черновицкая – 421 (415);

Черниговская – 71 (96).

Нет данных с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

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Марк Сировой

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