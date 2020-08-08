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COVID-19. Укрзалізниця возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе

08.08.2020, 16:16
COVID-19. Укрзалізниця возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Луцк и Тернополь вышли вчера из "красной зоны" по опасности заражения коронавирусом

Укрзалізниця с 8 августа возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Ограничение отменили для поездов: №41/42 сообщением Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

В УЗ уточнили, что билеты в указанных городах можно приобрести в кассах или онлайн.

8 августа также возобновили остановку в Луцке и Тернополе пригородных поездов, с 10 августа - остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

  • 31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.
  • 1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.
  • 3 августа Укрзалізниця закрыла продажу билетов до станций Луцк, Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий.
  • 7 августа госкомиссия по ТЭБ и ЧС исключила Луцк и Тернополь из красной зоны по опасности заражения коронавирусом.
Арина Толина
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