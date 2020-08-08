COVID-19. Укрзалізниця возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе

Луцк и Тернополь вышли вчера из "красной зоны" по опасности заражения коронавирусом

Укрзалізниця с 8 августа возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Ограничение отменили для поездов: №41/42 сообщением Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

В УЗ уточнили, что билеты в указанных городах можно приобрести в кассах или онлайн.

8 августа также возобновили остановку в Луцке и Тернополе пригородных поездов, с 10 августа - остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.

1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.

в Луцке и Тернополе отказались также поступили закрыла продажу билетов до станций Луцк, Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий. 3 августа Укрзалізниця

7 августа госкомиссия по ТЭБ и ЧС исключила Луцк и Тернополь из красной зоны по опасности заражения коронавирусом.

Арина Толина

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