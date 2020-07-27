Коронавирус. В четырех областях нет заболевших за сутки: динамика по регионам
В Хмельницкой, Полтавской, Донецкой и Луганской областях не выявлены инфицированные COVID-19 за последние сутки
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Львовской (120), Ивано-Франковской (96), Ровенской (78) областях и Киеве (70). Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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В Хмельницкой, Полтавской, Донецкой и Луганской областях не выявлены инфицированные COVID-19 за сутки.
Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:
- Львовская область – 8 952 заболевших (120 за сутки);
- Киев - 7690 (70);
- Черновицкая - 5634 (42);
- Ровенская - 5701 (78);
- Закарпатская - 4874 (33);
- Ивано-Франковская - 4121 (96);
- Киевская - 3548 (45);
- Волынская - 3616(56);
- Харьковская - 3431 (50);
- Одесская - 2960 (53);
- Тернопольская - 2773 (48);
- Винницкая - 2589 (40);
- Житомирская - 1723 (14);
- Днепропетровская - 1330 (1);
- Хмельницкая - 1059 (0);
- Черкасская – 902 (5);
- Донецкая - 850 (0);
- Кировоградская - 695 (2);
- Запорожская - 750 (16);
- Черниговская - 720 (9);
- Николаевская - 559 (13);
- Сумская - 445 (15);
- Полтавская – 394 (0);
- Херсонская - 220 (1);
- Луганская - 120 (0).
За прошедшие сутки, 26 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 807 человек (из них 65 детей и 43 медика), 161 пациент госпитализирован.
26 июля в стране сделали 7064 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 12 559). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 3715 (днем ранее – 5158). Суммарно – 10 779 тестов (днем ранее – 17 717).
- 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
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