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Коронавирус. В четырех областях нет заболевших за сутки: динамика по регионам

27.07.2020, 09:50
Коронавирус. В четырех областях нет заболевших за сутки: динамика по регионам - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

В Хмельницкой, Полтавской, Донецкой и Луганской областях не выявлены инфицированные COVID-19 за последние сутки

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Львовской (120), Ивано-Франковской (96), Ровенской (78) областях и Киеве (70). Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Хмельницкой, Полтавской, Донецкой и Луганской областях не выявлены инфицированные COVID-19 за сутки.

Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:

  • Львовская область – 8 952 заболевших (120 за сутки);
  • Киев - 7690 (70);
  • Черновицкая - 5634 (42);
  • Ровенская - 5701 (78);
  • Закарпатская - 4874 (33);
  • Ивано-Франковская - 4121 (96);
  • Киевская - 3548 (45);
  • Волынская - 3616(56);
  • Харьковская - 3431 (50);
  • Одесская - 2960 (53);
  • Тернопольская - 2773 (48);
  • Винницкая - 2589 (40);
  • Житомирская - 1723 (14);
  • Днепропетровская - 1330 (1);
  • Хмельницкая - 1059 (0);
  • Черкасская – 902 (5);
  • Донецкая - 850 (0);
  • Кировоградская - 695 (2);
  • Запорожская - 750 (16);
  • Черниговская - 720 (9);
  • Николаевская - 559 (13);
  • Сумская - 445 (15);
  • Полтавская – 394 (0);
  • Херсонская - 220 (1);
  • Луганская - 120 (0).

За прошедшие сутки, 26 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 807 человек (из них 65 детей и 43 медика), 161 пациент госпитализирован.

26 июля в стране сделали 7064 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 12 559). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 3715 (днем ранее – 5158). Суммарно – 10 779 тестов (днем ранее – 17 717).

 Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
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