Коронавирус. В четырех областях нет заболевших за сутки: динамика по регионам

В Хмельницкой, Полтавской, Донецкой и Луганской областях не выявлены инфицированные COVID-19 за последние сутки

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Львовской (120), Ивано-Франковской (96), Ровенской (78) областях и Киеве (70). Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Хмельницкой, Полтавской, Донецкой и Луганской областях не выявлены инфицированные COVID-19 за сутки.

Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:

Львовская область – 8 952 заболевших (120 за сутки);

Киев - 7690 (70);

Черновицкая - 5634 (42);

Ровенская - 5701 (78);

Закарпатская - 4874 (33);

Ивано-Франковская - 4121 (96);

Киевская - 3548 (45);

Волынская - 3616(56);

Харьковская - 3431 (50);

Одесская - 2960 (53);

Тернопольская - 2773 (48);

Винницкая - 2589 (40);

Житомирская - 1723 (14);

Днепропетровская - 1330 (1);

Хмельницкая - 1059 (0);

Черкасская – 902 (5);

Донецкая - 850 (0);

Кировоградская - 695 (2);

Запорожская - 750 (16);

Черниговская - 720 (9);

Николаевская - 559 (13);

Сумская - 445 (15);

Полтавская – 394 (0);

Херсонская - 220 (1);

Луганская - 120 (0).

За прошедшие сутки, 26 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 807 человек (из них 65 детей и 43 медика), 161 пациент госпитализирован.

26 июля в стране сделали 7064 тестов на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 12 559). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 3715 (днем ранее – 5158). Суммарно – 10 779 тестов (днем ранее – 17 717).

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Арина Толина

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