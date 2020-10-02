COVID-19. В мире заболели почти 35 млн человек, Украина на 25 месте по числу выявленных
На первом месте по количеству заболевших в мире с начала пандемии находятся США
По состоянию на 2 октября в мире заболели COVID-19 34 479 555 человек, умерли 1 027 653, выздоровели 25 667 185 пациентов. Об этом говорится в сведенных данных на Worldometers.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Больше всего инфицированных в США, где заразились коронавирусом 7 494 671, зафиксировано 212 660 летальных случаев, выздоровели 4 736 621.
На втором месте по количеству зараженных находится Индия – 6 391 960, умерли 99 804, выздоровели 5 348 653.
На третьем – Бразилия, в стране 4 849 229 инфицированных, 144 767 летальных случаев и 4 212 772 выздоровевших.
На четвертом Россия, где заболели 1 185 231, умерли 20 891, выздоровели 964 242.
Украина находится на 25-м месте, в стране зафиксировали 213 028 заболевших, 4193 летальных случаев, 94 443 пациентов выздоровели.
- Порог в 200 000 только официально заболевших Украина перешагнула 27 сентября. Тогда же количество умерших от COVID-19 в мире превысило 1 млн человек, а 28 сентября в Украине – 4000.
Читайте также: Карантин. В Украине обновили список зон, Киев остается в желтой зоне: перечень
Комментарии