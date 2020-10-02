COVID-19. В мире заболели почти 35 млн человек, Украина на 25 месте по числу выявленных

На первом месте по количеству заболевших в мире с начала пандемии находятся США

По состоянию на 2 октября в мире заболели COVID-19 34 479 555 человек, умерли 1 027 653, выздоровели 25 667 185 пациентов. Об этом говорится в сведенных данных на Worldometers.

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Больше всего инфицированных в США, где заразились коронавирусом 7 494 671, зафиксировано 212 660 летальных случаев, выздоровели 4 736 621.

На втором месте по количеству зараженных находится Индия – 6 391 960, умерли 99 804, выздоровели 5 348 653.

На третьем – Бразилия, в стране 4 849 229 инфицированных, 144 767 летальных случаев и 4 212 772 выздоровевших.

На четвертом Россия, где заболели 1 185 231, умерли 20 891, выздоровели 964 242.

Украина находится на 25-м месте, в стране зафиксировали 213 028 заболевших, 4193 летальных случаев, 94 443 пациентов выздоровели.

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Арина Толина

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