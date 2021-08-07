COVID-19. В Украине 1054 заболевших за сутки, больше всего в Киеве и Харьковской области
Вчера, 6 августа, в Украине выявили 1054 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1081), выздоровели 1393 пациента (днем ранее – 478). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 72 ребенка и 13 медиков. Госпитализированы 534 человека (сутками ранее – 516), 20 пациентов умерли (сутками ранее – 16).
Официально за 6 августа сделаны 46 841 тестов на коронавирус (42 597 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 273, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 9628, экспресс-тестов на антиген – 14 940.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях:
Киев – 176 заболевших за сутки;
Харьковская область – 100;
Одесская – 76;
Днепропетровская – 75;
Херсонская – 68;
Львовская – 62;
Донецкая – 50;
Киевская – 48;
Запорожская – 47;
Луганская – 34;
Полтавская – 32;
Житомирская – 31;
Тернопольская – 31;
Черновицкая – 31;
Винницкая – 29;
Сумская – 26;
Хмельницкая – 23;
Черниговская – 23;
Черкасская – 21;
Николаевская – 18;
Ивано-Франковская – 17;
Закарпатская – 12;
Ровенская – 12;
Кировоградская – 9;
Волынская – 3.
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