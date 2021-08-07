COVID-19. В Украине 1054 заболевших за сутки, больше всего в Киеве и Харьковской области

Вчера, 6 августа, в Украине выявили 1054 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1081), выздоровели 1393 пациента (днем ранее – 478). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 72 ребенка и 13 медиков. Госпитализированы 534 человека (сутками ранее – 516), 20 пациентов умерли (сутками ранее – 16).

Официально за 6 августа сделаны 46 841 тестов на коронавирус (42 597 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 273, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 9628, экспресс-тестов на антиген – 14 940.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 258 532 заболевших COVID-19, из них 2 190 686 выздоровели, 53 085 человек умерли. Проведено более 11,5 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях:

Киев – 176 заболевших за сутки;

Харьковская область – 100;

Одесская – 76;

Днепропетровская – 75;

Херсонская – 68;

Львовская – 62;

Донецкая – 50;

Киевская – 48;

Запорожская – 47;

Луганская – 34;

Полтавская – 32;

Житомирская – 31;

Тернопольская – 31;

Черновицкая – 31;

Винницкая – 29;

Сумская – 26;

Хмельницкая – 23;

Черниговская – 23;

Черкасская – 21;

Николаевская – 18;

Ивано-Франковская – 17;

Закарпатская – 12;

Ровенская – 12;

Кировоградская – 9;

Волынская – 3.

Денис Юдин

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