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Данилов: У работника СНБО обнаружили коронавирус

Данилов: У работника СНБО обнаружили коронавирус - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба президента)
16.06.2020, 21:08

Работник Совета национальной безопасности и обороны получил положительный тест на коронавирус, об этом сообщил секретарь СНБО

У одного из работников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус, в связи с этим ведомство переходит в онлайн-режим работы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ZN.UA.

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Он уточнил, что речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.

По словам Данилова, состояние сотрудника удовлетворительное, в ведомстве проводится, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие с заболевшим лица.

"Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", – добавил секретарь СНБО.

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Наталия Медведева
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Алексей Данилов снбо коронавирус
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