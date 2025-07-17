Дело об обороне Харьковской области: Лапина взял на поруки правозащитник Найем

Офицера подозревают в провале обороны Харьковской области во время наступления РФ в 2024 году

Илья Лапин (Фото: Общественное)

Экс-командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину изменили меру пресечения. Правозащитник Маси Найем взял его на поруки, сообщает Суспільне.

Заседание Печерского районного суда Киева состоялось 17 июля. Прокурор требовал оставить Лапина под ночным домашним арестом с 23:00 до 05:00 еще на 60 суток, до 14 сентября. По его словам, если смягчить меру пресечения, то есть риски, что подозреваемый будет скрываться, может уничтожить документы и давить на свидетелей.

Однако Найем заявил, что для Лапина "унизителен" сам факт меры пресечения. Он отметил, что знает офицера по службе и хочет взять его на поруки.

"Государство недавно доверяло ему оружие, людей, деньги. Затем появилось подозрение, и государство больше не доверяет. Уверен, что смогу обеспечить выполнение обязанностей. Считаю, что Лапин не является виновным. Хочу взять на поруки, потому что сама по себе мера пресечения является унизительной для офицера", – сказал правозащитник.

Отмечается, что сам Лапин удивился поступку Найема, но отметил, что это честь для него.