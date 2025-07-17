Дело об обороне Харьковской области: Лапина взял на поруки правозащитник Найем
Экс-командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину изменили меру пресечения. Правозащитник Маси Найем взял его на поруки, сообщает Суспільне.
Заседание Печерского районного суда Киева состоялось 17 июля. Прокурор требовал оставить Лапина под ночным домашним арестом с 23:00 до 05:00 еще на 60 суток, до 14 сентября. По его словам, если смягчить меру пресечения, то есть риски, что подозреваемый будет скрываться, может уничтожить документы и давить на свидетелей.
Однако Найем заявил, что для Лапина "унизителен" сам факт меры пресечения. Он отметил, что знает офицера по службе и хочет взять его на поруки.
"Государство недавно доверяло ему оружие, людей, деньги. Затем появилось подозрение, и государство больше не доверяет. Уверен, что смогу обеспечить выполнение обязанностей. Считаю, что Лапин не является виновным. Хочу взять на поруки, потому что сама по себе мера пресечения является унизительной для офицера", – сказал правозащитник.
Отмечается, что сам Лапин удивился поступку Найема, но отметил, что это честь для него.
- 20 января ГБР и СБУ задержали трех офицеров, которых подозревают в провале обороны Харьковской области. Согласно материалам производства, бригадный генерал Галушкин на момент наступления россиян занимал должность командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков". Генерал-лейтенант Горбенко был командиром 125 отдельной бригады теробороны ВСУ, а полковник Лапин возглавлял 415 батальон этого соединения.
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