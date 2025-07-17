Справа про оборону Харківщини: Лапіна узяв на поруки правозахисник Найєм

Офіцера підозрюють у провалі оборони Харківської області під час наступу РФ у 2024 році

Ілля Лапін (Фото: Суспільне)

Екскомандиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід. Правозахисник Масі Найєм узяв його на поруки, повідомляє Суспільне.

Засідання Печерського районного суду Києва відбулося 17 липня. Прокурор вимагав залишити Лапіна під нічним домашнім арештом з 23:00 до 05:00 ще на 60 діб, до 14 вересня. За його словами, якщо пом'якшити запобіжний захід, то є ризики, що підозрюваний буде переховуватися, може знищити документи та тиснути на свідків.

Проте Найєм заявив, що для Лапіна "принизливий" сам факт запобіжного заходу. Він зазначив, що знає офіцера за службою і хоче взяти його на поруки.

"Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з’явилася підозра, і держава більше не довіряє. Впевнений, що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера", – сказав правозахисник.

Зазначається, що сам Лапін здивувався вчинку Найєма, але зазначив, що це честь для нього.