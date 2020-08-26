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Дело Шеремета. Кузьменко пожаловалась на нарушение своих прав в Европейский суд

26.08.2020, 18:24
Дело Шеремета. Кузьменко пожаловалась на нарушение своих прав в Европейский суд - Фото
ЕСПЧ (фото - EPA)

Оба обращения были приняты ЕСПЧ, первый этап рассмотрения дела будет происходить без участия сторон

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобами, что ее права нарушают, сообщил в Facebook адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

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По словам адвоката, всего в ЕСПЧ было подано две жалобы, в которых шла речь о незаконном задержании Юлии Кузьменко и других нарушениях по делу. 

Из суда уже пришел ответ, что оба обращения Кузьменко приняты в производство и "будут рассмотрены в ближайшее время". Согласно принятой процедуре первый этап рассмотрения дела будет письменным, без вызова участников в заседание.

Как отметил Беспалый, они уже ждут начала судебного разбирательства, но "жаль, что за ошибки определенных лиц ответственность будет нести Украина".

СПРАВКА. Европейский суд по правам человека — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все страны-члены Совета Европы, которые ратифицировали конвенцию по правам и свободам человека.

Предметом жалоб в ЕСПЧ могут быть только права и свободы, которые были нарушены государством. Заявителем может быть частное лицо/группа частных лиц или неправительственная организация.

По правилам жалоба в Европейский суд подается только тогда, когда все остальные средства правовой защиты в стране заявителя были исчерпаны.
Дарья Мостовая
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