Дело Шеремета. Подозреваемую в убийстве журналиста Дугарь оставили под арестом

Яна Дугарь (фото - Сергей Долженко/ЕРА)

Сегодня, 4 апреля, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу стороны защиты на определение Печерского суда от 2 апреля. Определение оставили без изменений - подозреваемая в деле об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь останется под ночным домашним арестом до 31 мая включительно. Об этом сообщила пресс-служба апелляционного суда.

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Изначально Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом, но в январе этого года его заменили на ночной, обязав подозреваемую находиться дома с 22:00 до 06:00. В том же месяце свидетель по делу заявила об алиби Яны Дугарь, сообщив, что в день убийства последняя находилась на территории военного госпиталя в Донецкой области.

Дугарь обвиняется по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство), по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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В июле 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет.

12 декабря 2019 года подозрения в убийстве Шеремета были объявлены Яне Дугарь и двум другим подозреваемым.

24 января 2020 года суд смягчил Дугарь меру пресечения, заменив круглосуточный домашний арест на ночной.

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