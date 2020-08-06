Дипломатическая победа. Черногория внесла Украину в "зеленую зону"

Черногория сняла ограничения на въезд для украинцев

Черногория внесла Украину в список "безопасных" стран. Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.

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Теперь украинские граждане могут попасть в страну без каких-либо ограничений.

Посольство опубликовало фотографию с официальным списком стран "зеленой зоны", в котором есть и Украина.

В дипломатическом представительстве поблагодарили Черногорию за доверие и сотрудничество.

4 июля Черногория сняла ограничения на въезд для россиян, для украинцев - нет. В посольстве Украины выразили возмущение таким решением властей Черногории.

Черногория сняла ограничения на въезд для россиян, для украинцев - нет. По последним данным МОЗ, Черногория — в "красной зоне" по распространенности коронавируса.

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Наталия Софиенко

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