UA

Дипломатическая победа. Черногория внесла Украину в "зеленую зону"

06.08.2020, 16:07
Дипломатическая победа. Черногория внесла Украину в
Черногория (Фото: pixabay.com)

Черногория сняла ограничения на въезд для украинцев

Черногория внесла Украину в список "безопасных" стран. Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Теперь украинские граждане могут попасть в страну без каких-либо ограничений.

Посольство опубликовало фотографию с официальным списком стран "зеленой зоны", в котором есть и Украина.

В дипломатическом представительстве поблагодарили Черногорию за доверие и сотрудничество.

  • 4 июля Черногория сняла ограничения на въезд для россиян, для украинцев - нет. В посольстве Украины выразили возмущение таким решением властей Черногории.
  • По последним данным МОЗ, Черногория — в "красной зоне" по распространенности коронавируса.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
черногория коронавирус Украина туризм

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не Covid-ом єдиним. Як за коронавірусом не загубити інші хвороби

Не Covid-ом єдиним. Як за коронавірусом не загубити інші хвороби
 