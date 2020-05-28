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Директор Укргидрометцентра: Пыльная буря в Украине бывает раз в десять лет

Директор Укргидрометцентра: Пыльная буря в Украине бывает раз в десять лет - Фото
Николай Кульбида (фото - LIGA.net)
28.05.2020, 09:29

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что пыльная буря никак не сможет повлиять на возобновление авиасообщения

Пыльная буря бывает в Украине раз в десять лет, поэтому она не может повлиять на планы по открытию авиасообщения в рамках ослабления карантина. Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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По его словам, Укргидрометцентр обеспечит метеорологическое обслуживание гражданской авиации, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно.

Кульбида уточнил, что в обязанности гидрометцентра входит прогнозирование погодных условий, что будет необходимо в случае угрозы того или иного явления, они будут составлены.

"Повлияет это на авиацию или нет? Во всяком случае, пыльная буря точно не повлияет. Потому что она бывает в Украине раз в десять лет. Такой пыльной бури не будет в ближайшие десять лет", - объяснил Кульбида.

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Арина Толина
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Николай Кульбида Украина пыльная буря авиасообщение
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