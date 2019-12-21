Добровольца не пустили в зал ожидания на ж/д вокзале в Киеве

Алина Михайлова (фото — facebook.com/MAlina.Mykhailova)

В зале ожидания для военнослужащих на центральном ж/д вокзале в Киеве добровольцу ДУК Правый сектор отказали во входе по "удостоверениям" добровольца и медика подразделения. Об этом Алина Михайлова написала в Facebook, рассказав об инциденте, который произошел сегодня в 04:00 утра.

По словам военного медика, у нее произошел такой диалог с вахтером:

— Еще месяц назад я проходила по этому удостоверению в зал.

— А теперь у нас новые правила.

После этого женщина закрыла передо ней дверь на ключ.

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"Разделение добровольцы/ВСУ/УБД я в последнее время встречаю слишком часто... Не знаю даже, кого благодарить за такое "гостеприимство" на киевском вокзале к тем, у кого нет УБД", - посетовала медик 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

LIGA.net направила запрос в АТ Укрзалізниця на получение комментария о ситуации.