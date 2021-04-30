Две области могут выйти из красной зоны эпидопасности 1 мая – Ляшко
30.04.2021, 10:30
Виктор Ляшко (Фото: ЕРА)
Минздрав предлагает вывести Киевскую и Николаевскую область из красной зоны эпидемиологической опасности. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По словам Ляшко, Минздрав готовит представление в госкомиссию по чрезвычайным ситуациям о переводе Николаевской и Киевской областей на желтый уровень эпидемиологической опасности с 1 мая.
В красной зоне останется семь областей, отметил Ляшко. Он подчеркнул, что сейчас ни в одной из областей заполненность обеспеченных кислородом мест в больницах не превышает 65%.
- С 1 мая карантинные ограничения будут ослаблены в Киеве, город перейдет в желтую зону.
- Также карантин ослабляет Чернигов, хотя область пока остается в красной зоне.
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