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Две области могут выйти из красной зоны эпидопасности 1 мая – Ляшко

30.04.2021, 10:30
Две области могут выйти из красной зоны эпидопасности 1 мая – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: ЕРА)

Минздрав предлагает вывести Киевскую и Николаевскую область из красной зоны эпидемиологической опасности. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, Минздрав готовит представление в госкомиссию по чрезвычайным ситуациям о переводе Николаевской и Киевской областей на желтый уровень эпидемиологической опасности с 1 мая.

В красной зоне останется семь областей, отметил Ляшко. Он подчеркнул, что сейчас ни в одной из областей заполненность обеспеченных кислородом мест в больницах не превышает 65%.

Денис Юдин
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Виктор Ляшко николаевская область киевская область коронавирус COVID-19 красная зона
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