Две области могут выйти из красной зоны эпидопасности 1 мая – Ляшко

Минздрав предлагает вывести Киевскую и Николаевскую область из красной зоны эпидемиологической опасности. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, Минздрав готовит представление в госкомиссию по чрезвычайным ситуациям о переводе Николаевской и Киевской областей на желтый уровень эпидемиологической опасности с 1 мая.

В красной зоне останется семь областей, отметил Ляшко. Он подчеркнул, что сейчас ни в одной из областей заполненность обеспеченных кислородом мест в больницах не превышает 65%.

С 1 мая карантинные ограничения будут ослаблены в Киеве, город перейдет в желтую зону.

Также карантин ослабляет Чернигов, хотя область пока остается в красной зоне.

Денис Юдин

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