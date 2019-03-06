Епифаний назначил двух заместителей для внешних связей

Архиепископы Иларион и Евстратий (фото - pomisna.info)

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил двух заместителей главы управления внешних церковных связей. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной церкви.

В частности, на должность назначили архиепископа Ровенского и Острожского Илариона и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия.

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Отмечается, что соответствующие указы уже изданы.

Синод ПЦУ 5 февраля 2019 года оставил руководство управлением внешних церковных связей за Епифанием.

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На собрании священнослужителей Православной церкви Украины была выработана и озвучена позиция насчет возможности проведения литургии греко-католиков в Софийском соборе в Киеве, против которой ранее выступил бывший патриарх УПЦ КП Филарет. На синоде ПЦУ решили оставить все так, как было до сих пор.

18 февраля 2019 года предстоятель УГКЦ Святослав написал в Facebook, что получил разрешение от Минкульта на проведение 7 апреля литургии в Софии Киевской. Евгений Нищук опроверг это и заявил, что осуществление подобных мероприятий "наносит непоправимый вред памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО".