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Епифаний о праздновании Рождества 25 декабря: В целом я не против, но мы должны "дозреть"

19.12.2020, 17:15
Епифаний о праздновании Рождества 25 декабря: В целом я не против, но мы должны
Глава ПЦУ Епифаний (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинцы должны постепенно прийти к переносу празднования Рождества с 7 января на 25 декабря – верующим необходимо "созреть", а церкви – пока заниматься просветительской работой в народе, заявил митрополит ПЦУ Епифаний в комментарии Радио Свобода.

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"В целом я не против, но опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая свидетельствует, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря<...>И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то состоится еще один раскол. Мы не можем говорить про два Рождества", – отметил митрополит.

По его словам, отмечание Рождества в один день, 25 декабря, возможно только после того, как к этому "дозреет" церковь и верующие. Епифаний напомнил, что в стране есть римо-католики, которые празднуют как раз в этот день и государство сделало его выходным, но "переходного периода" пока нет.

При этом, по мнению предстоятеля ПЦУ, начинать процесс "дозревания" необходимо с "низов".

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Это состоится, но когда к этому сознательно подойдет украинский народ, православные верующие, другие христиане<...>Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", – подчеркнул Епифаний, отметив, что пока надо заниматься просветительской работой.

  • По результатам декабрьского опроса 2019 года группы Рейтинг, большинство украинцев не поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря – 64% опрошенных высказались против.
  • 9 октября 2020 года в Раде зарегистрировали новый законопроект – в нем предлагали не переводить часы на зимнее время и отмечать Рождество 25 декабря.

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Дарья Мостовая
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