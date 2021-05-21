Еще 500 000 доз вакцины CoronaVac прошли лабораторный контроль: кто их получит
500 000 доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля, прошли лабораторный контроль и были распределены по регионам Украины, куда их начнут развозить 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Согласно решению оперативного штаба МОЗ вакцины CoronaVac из этой партии используют для прививки против COVID-19 таких приоритетных групп:
- военнослужащие ВСУ;
- работники патрульной полиции, Нацгвардии, Государственной миграционной службы;
- военнослужащие Госслужбы спецсвязи и защиты информации;
- работники органов прокуратуры;
- работники топливно-энергетического комплекса;
- члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII зимних Паралимпийских играх, которые состоятся в феврале 2022 года в Пекине, и в XXIV Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии;
- работники санаторно-курортных учреждений;
- граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививок Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории).
Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.
Еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac, которые прибыли в Киев 9 мая, сейчас проходят лабораторный контроль.
Согласно действующему законодательству, вакцины подлежат обязательному анализу в лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра Минздрава.
- 19 мая Виктор Ляшко пообещал нардепам вакцинировать 5 млн украинцев за лето и назвал намеченные цели на посту главы МОЗ.
- 20 мая в Украине перешагнули рубеж в 1 млн введенных доз вакцин против коронавируса SARS-CoV-2.
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