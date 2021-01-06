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Еще один шаг навстречу альянсу. Воинские звания в Украине перевели на стандарты НАТО

06.01.2021, 15:25
Еще один шаг навстречу альянсу. Воинские звания в Украине перевели на стандарты НАТО - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
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В Украине ввели перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту – он устанавливает соответствие воинских званий бойцов ВСУ военным рангам НАТО, сообщил министр обороны Андрей Таран на сайте своего ведомства.

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По его словам, это должно стать еще одним шагом для обеспечения взаимосовместимости с вооруженными силами стран – членов альянса, а также трансформировать существующую систему подбора персонала.

"Это решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную. Фактически это руководство к действию кадровым органам переходить на новую философию работы", – подчеркнул Таран.

Стандарт НАТО STANAG 2116 предусматривает такую общую классификацию военных рангов:

  1. Офицерский состав – код OF с категориями от 1 до 10 (где офицерские чины кодируются цифрами 1-5, а звания генералитета – 6-10);
  2. рядовой и сержантский состав – код OR – от 1 до 9 (для обозначения рядовых бойцов в зависимости от уровня их профессиональной подготовки используются цифры 1-3; для сержантских званий – 4-9);
  3. прапорщики (или warrant officers, которые являются промежуточным звеном между профессиональным сержантским корпусом и младшими офицерам) – WO – от 1 до 4.

5 декабря 2020 года министр обороны заявил, что Украина готова увеличить вклад в операции НАТО и ждет ПДЧ в 2021 году.

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Дарья Мостовая
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