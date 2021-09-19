Есть восемь требований. В Киеве состоится Марш равенства в защиту прав ЛГБТ: что известно
Сегодня в Киеве пройдет Марш равенства, КиевПрайд 2021, главная тема которого – безопасность. Участники марша, в частности, будут требовать введение в действие законодательства о противодействии преступлениям на почве нетерпимости к ЛГБТ+. Об этом сообщает KyivPride.
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"Мы устали ждать изменений и терпеть систематические запугивания, давление, срывы мирных мероприятий, нападения на активистов и активисток, ЛГБТ-сообщество и людей, которые просто хотят быть собой", – заявляют в организации, уточняя, что они "требуют изменений тут и сейчас".
Митингующие начали собираться в 09:30 возле Театра оперы и балета на пересечении Лысенка и Хмельницкого, а также на улице Владимирской. Вход на Марш будет открыт до 11:00. С собой обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и маску. В полиции говорят, что центр города будет перекрыт до 14:00.
Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к столичной власти и правоохранителям с требованием обеспечить контроль за соблюдением порядка во время мероприятия и гарантировать безопасность его участникам: "Уважаем право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные".
У участников акции есть восемь требования к правительству страны:
- Принять законопроект № 5488, который упорядочивает ответственность за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости;
- Предоставить новый толчок реформированию правоохранительной системы для обеспечения способности расследовать и предотвращать преступления, мотивированные нетерпимостью;
- Найти законодательное решение против языка вражды и сделать невозможным публичные призывы к дискриминации и насилия против ЛГБТ и других социальных групп;
- Активизировать усилия органов власти на пути к полному официальному признанию в Украине в ближайшей перспективе гражданских партнерств между людьми одного пола;
- Рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься семейной, демографической и миграционной политикой;
- Признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ) возможными основаниями для совершения домашнего насилия;
- Учесть в законодательстве, что в украинских учебных заведениях факторы СОГИ – это реальные основания травли, и разработать изменения в закон по реагированию на случаи буллинга;
- Повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.
По данным Цензор.НЕТ, противники Марша равенства также проведут свою акцию. Они уже собираются в столичном парке им. Шевченко.
- 2 сентября президент Владимир Зеленский заверил США, что Украина усилит борьбу за права ЛГБТКИ+.
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