Есть восемь требований. В Киеве состоится Марш равенства в защиту прав ЛГБТ: что известно

Сегодня в Киеве пройдет Марш равенства, КиевПрайд 2021, главная тема которого – безопасность. Участники марша, в частности, будут требовать введение в действие законодательства о противодействии преступлениям на почве нетерпимости к ЛГБТ+. Об этом сообщает KyivPride.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы устали ждать изменений и терпеть систематические запугивания, давление, срывы мирных мероприятий, нападения на активистов и активисток, ЛГБТ-сообщество и людей, которые просто хотят быть собой", – заявляют в организации, уточняя, что они "требуют изменений тут и сейчас".

Митингующие начали собираться в 09:30 возле Театра оперы и балета на пересечении Лысенка и Хмельницкого, а также на улице Владимирской. Вход на Марш будет открыт до 11:00. С собой обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и маску. В полиции говорят, что центр города будет перекрыт до 14:00.

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к столичной власти и правоохранителям с требованием обеспечить контроль за соблюдением порядка во время мероприятия и гарантировать безопасность его участникам: "Уважаем право каждого человека быть собой! Мы разные, но мы равные".

У участников акции есть восемь требования к правительству страны:

Принять законопроект № 5488, который упорядочивает ответственность за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости; Предоставить новый толчок реформированию правоохранительной системы для обеспечения способности расследовать и предотвращать преступления, мотивированные нетерпимостью; Найти законодательное решение против языка вражды и сделать невозможным публичные призывы к дискриминации и насилия против ЛГБТ и других социальных групп; Активизировать усилия органов власти на пути к полному официальному признанию в Украине в ближайшей перспективе гражданских партнерств между людьми одного пола; Рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься семейной, демографической и миграционной политикой; Признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ) возможными основаниями для совершения домашнего насилия; Учесть в законодательстве, что в украинских учебных заведениях факторы СОГИ – это реальные основания травли, и разработать изменения в закон по реагированию на случаи буллинга; Повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.

По данным Цензор.НЕТ, противники Марша равенства также проведут свою акцию. Они уже собираются в столичном парке им. Шевченко.

12 сентября в Харькове состоялся марш равенства ЛГБТ, акция прошла без инцидентов – на участников никто не нападал.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.