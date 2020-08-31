"Это естественно". После начала учебного года ожидается вспышка COVID-19 — Олег Рубан
По словам главы Госпродпотребслужбы столицы, количество больных после начала учебы будет увеличиваться в среду, четверг, пятницу и воскресенье
После того, как начнется учебный год, в Украине пойдут новые вспышки заболевания коронавирусом. Об этом глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил в комментарии РБК-Украина.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Он отметил, что сейчас уже завершился период каникул и это значит, что каждый день будут регистрироваться "антирекорды". "В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койко-больных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", — добавил Рубан.
В том числе, будут увеличиваться местные вспышки в организованных коллективах. Глава столичной Госпродпотребслужбы объяснил, что "это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул".
- 19 августа в Минобразования объяснили, как будет происходить обучение в школах.
- 27 августа в Киевской горадминистрации рассказали, что если коронавирусом заразится учитель, то школу могут закрыть.
- 30 августа главный санврач Виктор Ляшко заявил, что если в классе хотя бы один ученик заболеет COVID-19, то всех его одноклассников тоже отправят на самоизоляцию.
Читайте также: Группы "продленки" и разметка в коридорах. Как будут учить детей — 16 пунктов от Минздрава
Комментарии