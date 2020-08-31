"Это естественно". После начала учебного года ожидается вспышка COVID-19 — Олег Рубан

По словам главы Госпродпотребслужбы столицы, количество больных после начала учебы будет увеличиваться в среду, четверг, пятницу и воскресенье

После того, как начнется учебный год, в Украине пойдут новые вспышки заболевания коронавирусом. Об этом глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил в комментарии РБК-Украина.

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Он отметил, что сейчас уже завершился период каникул и это значит, что каждый день будут регистрироваться "антирекорды". "В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койко-больных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", — добавил Рубан.

В том числе, будут увеличиваться местные вспышки в организованных коллективах. Глава столичной Госпродпотребслужбы объяснил, что "это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул".

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Дарья Мостовая

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