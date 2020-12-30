"Это все маразм". Нардеп Скороход не довольна, почему георгиевская лента запрещена

Депутат Верховной Рады от депутатской группы За майбутне Анна Скороход заявила, что не понимает, почему георгиевская ленточка запрещена в Украине. Об этом она заявила в эфире телеканала НАШ.

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"У меня прадед дошел до Берлина. Для него георгиевская ленточка – это символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен указывать, что это символ зла? На каком основании?" – заявила депутат.

Она считает, что "борьба с коммунизмом, борьба с Советским союзом – это все маразм".

"Мы должны чтить историю. У каждого своя история, и каждый историю пишет под себя", – добавила Скороход.

СПРАВКА. В 2017 году . В 2017 году вступил в силу закон о запрете производства, публичного использования, демонстрации или ношения георгиевской ленты или ее изображения. Действие статьи закона не распространяется на документы, выданные до 1991 года, музейные экспонаты, оригиналы боевых знамен, оригиналы орденов и медалей, а также изображения в местах захоронений.

27 ноября 2020-го в эфире НАШ выступала некая Валентина, якобы "зрительница с Донбасса". Она утверждала, что самолеты ВСУ так "низко летали над Донбассом, так было видно пилота, который смеется в лицо".

Позднее, 4 декабря, в телеканала НАШ, который принадлежит отцу экс-депутата Евгения Мураева, один из главарей луганских террористов Родион Мирошник распространял российские нарративы о войне на Донбассе.

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Станислав Стороженко

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