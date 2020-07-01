Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Фотофиксация скорости: водители за месяц заплатили 31 млн грн штрафов

Фотофиксация скорости: водители за месяц заплатили 31 млн грн штрафов - Фото
Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)
01.07.2020, 15:30

Количество случаев превышения скорости снизилось в четыре раза, заявили в МВД

За первый месяц работы системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступил уже 31 млн грн уплаченных штрафов. Об этом заявил директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он заявил, что количество случаев превышения скорости снизилось в четыре раза.

"Было 57 880, стало 13 325. Уплачено нарушителями уже 31 млн грн. Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня, 1 июля, водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще, чем 1 июня. А значит есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом году было 3454", - заявил Шевченко.

  • 1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.
  • 11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил у себя в Twitter, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

Читайте также: "Как в Финляндии". У Авакова хотят в разы повысить штрафы за превышение скорости

Наталия Софиенко
Еще по теме
Напишите нам
пдд штраф дорога Артем Шевченко водитель камера скорость
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 