Фотофиксация скорости: водители за месяц заплатили 31 млн грн штрафов

Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

За первый месяц работы системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в бюджет поступил уже 31 млн грн уплаченных штрафов. Об этом заявил директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко в Facebook.

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Он заявил, что количество случаев превышения скорости снизилось в четыре раза.

"Было 57 880, стало 13 325. Уплачено нарушителями уже 31 млн грн. Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня, 1 июля, водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще, чем 1 июня. А значит есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом году было 3454", - заявил Шевченко.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил у себя в Twitter, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

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