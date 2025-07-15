ГБР проверяет инцидент с сотрудниками военкомата в Чернигове. В ТЦК озвучили свою версию
Правоохранители проверяют информацию о возможном превышении полномочий работниками Территориального центра комплектования в Чернигове. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Правоохранители обнаружили в сети видео, на котором якобы 14 июля на улице Левко Лукьяненко люди в военной и полицейской форме задерживают двух человек. На кадрах видно, как они применяют силу к мужчинам, у которых связаны руки и они не могут сопротивляться.
Один из мужчин в форме якобы поднимает задержанного и бросает его на землю.
В ГБР отметили, что изучают обстоятельства происшествия, идет проверка.
В Черниговском ТЦК также прокомментировали событие. По их словам, военные вместе с полицейскими хотели проверить военно-учетные документы у двух граждан. Во время беседы было установлено, что те были выпившие.
Мужчины отказались показывать документы, начали "агрессивно сопротивляться" и пытались начать драку – это зафиксировано на боди-камерах военнослужащих, говорят в ТЦК. Из-за такого поведения на них составили административный протокол за злостное неповиновение требованиям правоохранителей.
Как оказалось, задержанные мужчины находились в розыске из-за уклонения от мобилизации.
"Отмечаем, что военнослужащие ТЦК и СП Чернигова действовали исключительно в рамках действующего законодательства. Отдельно обращаем внимание на то, что распространенное видео – вырвано из контекста и представлено в искаженном виде. Такие действия играют на руку врагу и вредят общим усилиям в сфере национальной безопасности", – заявили в военкомате.
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