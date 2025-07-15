ДБР перевіряє відео з силовим затриманням у Чернігові: ТЦК озвучив свою версію

За словами військових, п'яні чоловіки чинили опір і перебували в розшуку як "ухилянти", ДБР перевіряє

ТЦК (Ілюстративне фото: Генштаб)

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого перевищення повноважень працівниками Територіального центру комплектування в Чернігові. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці виявили в мережі відео, на якому нібито 14 липня на вулиці Левка Лук’яненка люди у військовій та поліційній формі затримують двох осіб. На кадрах видно, як вони застосовують силу до чоловіків, у яких зв'язані руки і вони не можуть чинити опір.

Один із чоловіків у формі нібито підіймає затриманого за ноги та кидає його на землю.

У ДБР зазначили, що вивчають обставини події, триває перевірка.

Скриншот відео

У Чернігівському ТЦК також прокоментували подію. За їхніми словами, військові разом із поліціянтами хотіли перевірити військово-облікові документи у двох громадян. Під час бесіди було встановлено, що ті були на підпитку.

Чоловіки відмовилися показувати документи, почали "агресивно чинити опір" та намагалися розпочати бійку – це зафіксовано на боді-камерах військовослужбовців, кажуть у ТЦК. Через таку поведінку на них склали адміністративний протокол за злісну непокору вимогам правоохоронців.

Як виявилося, затримані чоловіки перебували у розшуку через уникнення мобілізації.

"Наголошуємо, що військовослужбовці ТЦК та СП Чернігова діяли виключно в межах чинного законодавства. Окремо звертаємо увагу на те, що поширене відео – вирване з контексту та подано у спотвореному вигляді. Такі дії грають на руку ворогу та шкодять спільним зусиллям у сфері національної безпеки", – заявили у військкоматі.