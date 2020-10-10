Гендиректор Укрпочты Смелянский заболел коронавирусом

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский говорит, что продолжит работать дистанционно

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заразился COVID-19. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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Смелянский отметил, что продолжит работать дистанционно, пока не получит отрицательный тест.

"Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушел на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все выполняю)", – отметил Смелянский.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 5728 человек.

2 октября коронавирусом заболел глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

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Арина Толина

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