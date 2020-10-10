Гендиректор Укрпочты Смелянский заболел коронавирусом
10.10.2020, 15:51
Игорь Смелянский Фото: пресс-служба Укрпочты
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский говорит, что продолжит работать дистанционно
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заразился COVID-19. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Смелянский отметил, что продолжит работать дистанционно, пока не получит отрицательный тест.
"Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушел на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все выполняю)", – отметил Смелянский.
В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 5728 человек.
- 2 октября коронавирусом заболел глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.
Читайте также: Коронавирусом заразился Трамп с женой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии