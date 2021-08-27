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Глава комитета по вопросам здоровья призвал штрафовать украинцев без масок

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 17:36
Глава комитета по вопросам здоровья призвал штрафовать украинцев без масок - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал одной из причин рекорда по количеству заболевших коронавирусом игнорирование украинцами масочного режима и призвал полицию штрафовать за отсутствие маски в публичных местах. Об этом Радуцкий написал в Facebook.

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Вчера впервые за почти три месяца число новых заболевших в Украине превысило 2000, зафиксировано 66 летальных случаев.

Эпидемиологическая ситуация фактически развивается по сценарию предыдущего года, отмечает Радуцкий.

Из-за более агрессивного штамма дельта нынешняя вспышка эпидемии может начаться раньше, считает он. ВОЗ говорит о конце сентября – начале октября.

"Одна из причин стремительного ухудшения эпидситуации – игнорирование карантина. Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без масок", – написал депутат.

Он также отметил, что официанты, кассиры, администраторы в последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, которые прикрывают рот и нос.

Радуцкий подчеркивает, что такие щитки не являются альтернативой медицинским маскам. Они просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем, "но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией".

Депутат напомнил, что в конце 2020 года Верховная Рада приняла два закона об ответственности за нарушение масочного режима. Для граждан штраф составляет – от 170 до 255 грн, для юридических лиц – от 3 400 грн до 5 100 грн.

"Итак, маска на подбородке, пластиковый щиток – равно отсутствии маски. Пришло время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима", – написал Радуцкий.

Вадим Ребрина
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карантин михаил радуцкий коронавирус
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