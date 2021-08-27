Глава комитета по вопросам здоровья призвал штрафовать украинцев без масок
Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал одной из причин рекорда по количеству заболевших коронавирусом игнорирование украинцами масочного режима и призвал полицию штрафовать за отсутствие маски в публичных местах. Об этом Радуцкий написал в Facebook.
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Вчера впервые за почти три месяца число новых заболевших в Украине превысило 2000, зафиксировано 66 летальных случаев.
Эпидемиологическая ситуация фактически развивается по сценарию предыдущего года, отмечает Радуцкий.
Из-за более агрессивного штамма дельта нынешняя вспышка эпидемии может начаться раньше, считает он. ВОЗ говорит о конце сентября – начале октября.
"Одна из причин стремительного ухудшения эпидситуации – игнорирование карантина. Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без масок", – написал депутат.
Он также отметил, что официанты, кассиры, администраторы в последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, которые прикрывают рот и нос.
Радуцкий подчеркивает, что такие щитки не являются альтернативой медицинским маскам. Они просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем, "но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией".
Депутат напомнил, что в конце 2020 года Верховная Рада приняла два закона об ответственности за нарушение масочного режима. Для граждан штраф составляет – от 170 до 255 грн, для юридических лиц – от 3 400 грн до 5 100 грн.
"Итак, маска на подбородке, пластиковый щиток – равно отсутствии маски. Пришло время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима", – написал Радуцкий.
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