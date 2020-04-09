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Глава УГКЦ разрешил не причащаться, но не гарантирует, что этого не будет

Глава УГКЦ разрешил не причащаться, но не гарантирует, что этого не будет - Фото
Глава УГКЦ Святослав (фото - ugcc.tv)
09.04.2020, 17:40

Глава УГКЦ Святослав призвал прихожан оставаться дома и смотреть онлайн-трансляции богослужений из-за коронавируса

Глава УГКЦ Святослав разрешил верующим этой церкви не участвовать в богослужениях в храмах, не исповедоваться и не причащаться на время карантина. Об этом говорится на сайте УГКЦ.

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Глава церкви призвал прихожан оставаться дома и смотреть онлайн-трансляции богослужений. Также Святослав освободил верующих от обязанности исповеди и причастия во время великого поста. Причаститься и исповедоваться можно будет после карантина, сказал глава УГКЦ.

При этом он отметил, что причастие — "деликатный момент", потому что священник якобы не имеет "морального права" отказать в этом верующему. При этом он должен быть в маске, а прихожанин во время причастия должен широко открывать рот, чтобы не касаться ложечки, которую священник должен дезинфицировать после каждого ритуала, рассказал Святослав.

"Блаженнейший попросил, чтобы в храмах священнослужители совершали богослужения без присутствия верующих. Где возможно, то молиться на улице, сохраняя социальную дистанцию и соответствующие предписания санитарных норм нашего государства", - сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина
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