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Гончарук о новом вирусе из Китая: Оснований для паники нет

Гончарук о новом вирусе из Китая: Оснований для паники нет - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
24.01.2020, 15:17

Министр сообщил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения

Сейчас в Украине нет оснований для переживаний из-за нового коронавируса, который бушует в Китае. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент LIGA.net.

"Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней коммуницируем активно с ВОЗ. Обмениваемся информацией, чтобы понимать ситуацию. По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет", - сказал он.

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Гончарук также добавил, что сегодня пройдет координационное совещание между службами, которые контролируют пересечение границы. Задача - не допустить проникновение вируса на территорию Украины.

Также он анонсировал, что вечером Минздрав обратится к людям и расскажет, что это за вирус и что нужно делать.

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