UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Google сделал дудл в честь 25-летия украинской станции в Антарктиде: видео

06.02.2021, 18:46
Google сделал дудл в честь 25-летия украинской станции в Антарктиде: видео - Фото
Дудл в честь 25-летия антарктической станции Академик Вернадский

Сегодня, 6 февраля, поисковая система Google посвятила дудл 25-летию украинской антарктической станции.

В этот день в 1996 году британская исследовательская станция в Антарктиде "Фарадей" изменила название на "Академик Вернадский". 

Британцы основали эту станцию на небольшом острове Галиндез в 1947 году.

Станция "Академик Вернадский" работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией.

Президент Владимир Зеленский распорядился организовать ряд мероприятий по поводу 25-летия станции.

В частности, в феврале 2021 должны быть проведены торжества с участием представителей власти, ученых, участников антарктических экспедиций всех периодов, дипломатов и общественности.

В первом полугодии 2021 планируется проведение международной научно-практической конференции по вопросам исследования Антарктики.

Также предусматривается создание информационно-просветительских проектов об истории основания станции и достижениях украинских ученых в проведении научных исследований в Антарктике.

Читайте также: Метать позвонок кита. Украинские полярники рассказали о традициях в Антарктиде

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дудл антарктида станция Академик Вернадский Google
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 