Google сделал дудл в честь 25-летия украинской станции в Антарктиде: видео

Сегодня, 6 февраля, поисковая система Google посвятила дудл 25-летию украинской антарктической станции.

В этот день в 1996 году британская исследовательская станция в Антарктиде "Фарадей" изменила название на "Академик Вернадский".

Британцы основали эту станцию на небольшом острове Галиндез в 1947 году.

Станция "Академик Вернадский" работает постоянно и является метеорологической и геофизической обсерваторией.

Президент Владимир Зеленский распорядился организовать ряд мероприятий по поводу 25-летия станции.

В частности, в феврале 2021 должны быть проведены торжества с участием представителей власти, ученых, участников антарктических экспедиций всех периодов, дипломатов и общественности.

В первом полугодии 2021 планируется проведение международной научно-практической конференции по вопросам исследования Антарктики.

Также предусматривается создание информационно-просветительских проектов об истории основания станции и достижениях украинских ученых в проведении научных исследований в Антарктике.

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Наталия Медведева

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