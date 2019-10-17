Госизмена. Дело против экс-главы крымского суда направили в суд

Задержание Чернобука (Фото: twitter.com/SarganLarysa)

Прокуратура Автономной республики Крым направила в суд обвинительный акт против бывшего главы Апелялционного суда полуострова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фамилию подозреваемого не уточняют, однако, вероятно, речь идет о Валерие Чернобуке, задержанном в Киеве в 2018 году. Следствием установлено, что проживая в Крыму, судья предоставил помощь стране-агрессору РФ в оккупации полуострова. В частности, помогал становлению и легитимизации судебной системы РФ в Крыму в марте 2014 года.

Сейчас ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Чернобука задержали 3 ноября 2018 года в Киеве. С июля того же года он находился в розыске.

задержали Апелляционный суд Киева отменил постановление Голосеевского райсуда, которым был продлен срок содержания подозреваемого под стражей. В июне текущего года

Читайте также: Суд Киева вынес заочный приговор крымской судье за госизмену