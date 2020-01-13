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Государственную библиотеку архитектуры выселяют из здания

Государственную библиотеку архитектуры выселяют из здания - Фото
Библиотека архитектуры им. Заболотного (Фото: Facebook библиотеки)
13.01.2020, 19:04

Другого помещения, куда можно было бы переместить библиотеку, пока нет

Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки им. В. Заболотного – единственной национальной архитектурной библиотеке, которая хранит тысячи изданий и рукописей, существующих в единственном экземпляре – не продлили срок аренды помещения Государственное управление делами.Об этом сообщается в Facebook библиотеки.

8 января библиотека получила письмо от регионального отделения Фонда госимущества по Киеву о прекращении срока действия договора аренды в связи с его окончанием. Библиотека в этот же день сообщила о ситуации Минрегиону, которому подчиняется. Минрегион обратился с письмом о продлении срока аренды в Госуправление делами, но получил отрицательный ответ. После этого Минрегион обратился с письмом к президенту Украины (ответ пока не получен).

Отмечается, что другого помещения, куда можно было бы переместить библиотеку, пока нет. Согласно действующему законодательству (ст. 27 ЗУ "О библиотеках и библиотечном деле") запрещается перемещать библиотеки без предоставления равноценного благоустроенного помещения для обслуживания пользователей библиотеки, работы работников, хранения библиотечных фондов.

С 1944 по 1985 годы библиотека размещалась в Митрополичьем доме на территории Национального заповедника "София Киевская", с 1985 г. - в здании Гостиного двора на Контрактовой площади. В связи с реконструкцией Гостиного двора с разрешения Госуправления делами в начале октября 2013 года библиотеку полностью переместили в отдельно расположенное реконструированное административное здание площадью 3038,4 м² на проспекте Победы, 50 на условиях аренды. Ежегодно контракт продлевался на год.

В библиотеке надеются на продление срока действия договора аренды и в дальнейшем передачи этого здания на баланс библиотеки.

"В архитектурно-конструктивном плане здание на проспекте Победы, 50 полностью соответствует современным требованиям функционирования библиотечного учреждения и удовлетворяет социокультурные потребности пользователей. Здание соответствует всем технологическим потребностям современной библиотеки, где предусмотрены необходимые технические системы, в т.ч. система климат-контроля, кондиционирования и вентиляции, поддерживающих температурно-влажностный режим для сохранения уникального библиотечного фонда, в частности раритетных изданий XVI-XIX веков", - говорится в заявлении библиотеки.

Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В. Г. Заболотного - единственная всеукраинская отраслевая библиотека общегосударственного значения, аккумулирует в своих фондах 420 000 экземпляров уникальной отечественной и мировой литературы XVI-XXІ веков по вопросам строительства, архитектуры и смежных отраслей. Выполняет функции всеукраинского научно-исследовательского, методического и организационного центра для сети библиотек предприятий строительной отрасли и жилищно-коммунальной сферы, а также отраслевого депозитария литературы по вопросам строительства и архитектуры.

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