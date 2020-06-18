Готовность к ослаблению карантина: в девяти областях показатели ухудшились

Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

По сравнению с вчерашним днем, ситуация улучшилась в Черниговской области, инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) снизилась до 10,8, что позволяет ослаблять карантинные ограничения.

В то же время в девяти из неготовых к ослаблению карантина областях показатели ухудшились, в пяти из них инцидентность превышает 30. Превысила 12 (порог, установленный Минздравом) инцидентность в Харьковской области.

Регионы, в которых инцидентность превышает установленный Минздравом уровень:

- Киев - 13,92 (вчера - 15,03);

- Винницкая область - 21,18 (19,95);

- Волынская область - 33,36 (32,97);

- Житомирская область - 13,42 (14,41);

- Закарпатская область - 32,78 (28,82);

- Ивано-Франковская область - 17,84 (16,6);

- Львовская область - 39,19 (37,36);

- Ровенская область - 34,44 (32,71);

- Тернопольская область - 18,59 (17,98);

- Харьковская область - 12,53 (11,82)

- Черновицкая область - 37,95 (36,06).

Количество занятых мест в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, а также количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.

Вчера Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За последние сутки в Украине зафиксировали 829 новых заболевших COVID-19 - это наивысший показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.

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