Готовность к ослаблению карантина: в девяти областях показатели ухудшились

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.
По сравнению с вчерашним днем, ситуация улучшилась в Черниговской области, инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) снизилась до 10,8, что позволяет ослаблять карантинные ограничения.
В то же время в девяти из неготовых к ослаблению карантина областях показатели ухудшились, в пяти из них инцидентность превышает 30. Превысила 12 (порог, установленный Минздравом) инцидентность в Харьковской области.
Регионы, в которых инцидентность превышает установленный Минздравом уровень:
- Киев - 13,92 (вчера - 15,03);
- Винницкая область - 21,18 (19,95);
- Волынская область - 33,36 (32,97);
- Житомирская область - 13,42 (14,41);
- Закарпатская область - 32,78 (28,82);
- Ивано-Франковская область - 17,84 (16,6);
- Львовская область - 39,19 (37,36);
- Ровенская область - 34,44 (32,71);
- Тернопольская область - 18,59 (17,98);
- Харьковская область - 12,53 (11,82)
- Черновицкая область - 37,95 (36,06).
Количество занятых мест в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, а также количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.
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