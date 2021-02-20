"Готовы к прибытию любых вакцин". Ляшко назвал 6 облцентров, которые первыми их получат

Украина готова встречать любые вакцины, а в день прибытия препаратов – сразу же доставить их в шесть областных центров и столицу. Об этом написал главный санврач страны Виктор Ляшко в Facebook.

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"Организациионо мы готовы к прибытию любого типа и количества вакцин", – подчеркнул чиновник.

По словам Ляшко, после поставки вакцин они в тот же день будут перенаправлены в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую области, а также город Киев. Все остальные области получат препарат на следующий день, заявил замглавы МОЗ.

Также Ляшко отметил, что договоры в рамках кампании по вакцинации будут заключаться лишь с теми медучреждениями, которые соответствуют всем требованиям для выполнения прививок от коронавируса.

29 января 2021 года в Минздраве заявили, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля, и утвердили общий план вакцинации на 2021 год.

5 февраля стало известно, что МОЗ получил подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин для профилактики COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax.

19 февраля глава МОЗ Степанов вылетел в Индию за вакцинами AstraZeneca и Novavax.

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Дарья Мостовая

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