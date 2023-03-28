Групповое изнасилование 14-летней. Прокуратура оспорила приговор суда
28.03.2023, 16:41
Генпрокурор Андрей Костин (Скриншот)
Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу относительно приговора Воловецкого районного суда Закарпатской области по делу о групповом секс-насилии над 14-летней. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
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В прокуратуре требуют от суда отмены приговора по этому делу, и вынесения нового.
В августе 2021 года в селе Верхние Ворота в Закарпатье трое подростков заманили 14-летнюю в подвал дома и изнасиловали ее, снимая это на видео. Затем запись распространили среди школьников.
16 марта 2023 года судья Воловецкого райсуда Оксана Софилканич приговорила виновных к пяти годам заключения, однако освободила всех троих от наказания, назначив испытательный срок на два года. Как отметил офис омбудсмена, приговор был вынесен по статье УКУ о сексуальном насилии "без проникновения", а не по статье об изнасиловании.
При этом виновные признали свою вину в суде.
- В офисе генпрокурора 27 марта 2023 года заявили, что прокуратура готовит обжалование приговора.
- В тот же день Высший совет правосудия (ВСП) сообщил, что проверит зарегистрированные жалобы о совершении судьей дисциплинарного проступка и даст "соответствующую оценку в установленном законом порядке".
- 28 марта по этому поводу высказался член ВСП Роман Маселко.
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