Групповое изнасилование 14-летней. Прокуратура оспорила приговор суда

Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу относительно приговора Воловецкого районного суда Закарпатской области по делу о групповом секс-насилии над 14-летней. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

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В прокуратуре требуют от суда отмены приговора по этому делу, и вынесения нового.



В августе 2021 года в селе Верхние Ворота в Закарпатье трое подростков заманили 14-летнюю в подвал дома и изнасиловали ее, снимая это на видео. Затем запись распространили среди школьников.

16 марта 2023 года судья Воловецкого райсуда Оксана Софилканич приговорила виновных к пяти годам заключения, однако освободила всех троих от наказания, назначив испытательный срок на два года. Как отметил офис омбудсмена , приговор был вынесен по статье УКУ о сексуальном насилии "без проникновения", а не по статье об изнасиловании.

При этом виновные признали свою вину в суде.

В офисе генпрокурора 27 марта 2023 года заявили, что прокуратура готовит обжалование приговора.

В тот же день Высший совет правосудия (ВСП) сообщил, что проверит зарегистрированные жалобы о совершении судьей дисциплинарного проступка и даст "соответствующую оценку в установленном законом порядке".

28 марта по этому поводу высказался член ВСП Роман Маселко.

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Мілана Головань

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