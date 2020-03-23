Харви Вайнштейна изолировали в тюрьме: подхватил коронавирус

Харви Вайнштейн (фото - ЕРА)

Некогда влиятельный голливудский деятель Харви Вайнштейн, который 10 дней назад получил 23 года тюрьмы за сексуальные преступления, заболел коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на Майкла Пауэрса, президента Ассоциации сотрудников исправительных учреждений штата Нью-Йорк и полиции, пишет BBC News.

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Сейчас 68-летний осужденный находится в изоляции. Также на карантине сидят несколько сотрудников Wende Correctional Facility на западе штата Нью-Йорк, где он отбывает срок. Адвокат Вайнштейна заявил, что его не информировали о том, что у клиента COVID-19.

По данным анонимного офицера, пишет Reuters, 21 марта у двух заключенных диагностировали COVID-19. Он также посетовал, что сотрудники тюрьмы не обеспечены средствами защиты от инфекции.

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Перед переводом в "Венде" Вайнштейн провел некоторое время в "Рикерс-Айленд" - тюрьме в Нью-Йорке, и в больнице, где его лечили от проблем с сердцем и болей в груди.

По состоянию на 22 марта США - на третьем местe после КНР и Италии по заболевшим: диагноз подтвержден у 35 060 пациентов, причем около 17 000 из них - в штате Нью-Йорк. В стране умерли 457 пациентов.

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11 марта 2020-го Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления на сексуальной почве. Он сдался полиции еще в мае 2018-го. Более 70 женщин обвиняли Вайнштейна, когда-то одного из самых влиятельных деятелей Голливуда, в сексуальных проступках, включая изнасилование.

По состоянию на вечер 21 марта в Украине подтверждено 73 случая коронавирусной болезни.

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