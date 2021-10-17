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Netflix за месяц заработал на "Игре в кальмара" почти $900 млн: сериал окупился в 42 раза

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 19:36
Netflix за месяц заработал на
"Игра в кальмара" (Кадр из трейлера Netflix)

Стриминговая платформа Netflix оценивает, что ее последний мегахит, сериал "Игра в кальмара", принесет компании почти $900 млн, сообщает Bloomberg.

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Сообщается, что южнокорейский сериал принес $891,1 млн прибыли за первый месяц.

При этом производство сериала обошлось в $21,4 млн – около $2,4 млн за эпизод. Таким образом, сериал окупился почти в 42 раза. Эти цифры относятся только к первому сезону и взяты из документа, в котором подробно описаны показатели эффективности Netflix для шоу.

По данным Bloomberg, за 23 дня с момента премьеры первые две минуты сериала посмотрели 132 млн человек в 80 странах мира. Около 89% из этих зрителей просмотрели более одной серии, а 66% – смотрели сериал целиком. 

СПРАВКА. Сериал "Игра в кальмара" состоит из девяти эпизодов. Премьера сериала состоялась 17 сентября 2021-го. Суть сюжета, как сообщается в описании на сайте Netflix, заключается в том, что сотни игроков, которым нужны деньги, принимают странное приглашение принять участие в детских играх. Победителя ждет большой денежный выигрыш, но ставки здесь смертельные. 
  • 13 октября в Netflix заявили, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминг-платформы – на тот момент сериал набрал 111 млн просмотров.

Читайте также: "Игра в кальмара". Украина в Twitter предложила России сыграть на выживание

Оксана Житнюк
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Netflix сериал игра в кальмара
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