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Инновационные лекарства от США: препараты против COVID-19 на $20 млн уже в регионах – МОЗ

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21.09.2021, 19:24
Инновационные лекарства от США: препараты против COVID-19 на $20 млн уже в регионах – МОЗ - Фото
Лекарства против коронавируса (Фото - Facebook Виктора Ляшко)

Инновационные лекарства прямого действия на коронавирус, полученные Украиной от США, уже поступили в регионы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В ведомстве напомнили, что 4 сентября Украина получила от США гуманитарный груз в виде инновационных лекарств – 20 000 флаконов Bamlanivimab и 40 000 флаконов Etesevimab на сумму $20 млн. Сейчас препараты уже развезли по регионам.

Также сообщается, что 20 сентября приказом Минздрава был обновлен протокол об оказании медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни. Этим протоколом предусмотрена возможность использования Bamlanivimab и Etesevimab для лечения пациентов. У врачей будет четкая инструкция о том, в каких именно случаях и как правильно применять инновационные лекарства.

В Минздраве объяснили механизм действия лекарств: он заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.

Лекарства действуют непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и размножению, ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что эти лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

  • Сегодня, 21 сентября 2021 года, Ляшко заявил, что ближе всего к красной зоне карантина находятся Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.
  • С 23 сентября по всей Украине будет установлен желтый уровень эпидемиологической опасности – такое решение приняла Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Коронавирус. Ляшко не исключает обязательной вакцинации в Украине

Оксана Житнюк
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МОЗ лекарство инновация коронавирус COVID-19
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