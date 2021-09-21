Инновационные лекарства от США: препараты против COVID-19 на $20 млн уже в регионах – МОЗ

Инновационные лекарства прямого действия на коронавирус, полученные Украиной от США, уже поступили в регионы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ведомстве напомнили, что 4 сентября Украина получила от США гуманитарный груз в виде инновационных лекарств – 20 000 флаконов Bamlanivimab и 40 000 флаконов Etesevimab на сумму $20 млн. Сейчас препараты уже развезли по регионам.

Также сообщается, что 20 сентября приказом Минздрава был обновлен протокол об оказании медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни. Этим протоколом предусмотрена возможность использования Bamlanivimab и Etesevimab для лечения пациентов. У врачей будет четкая инструкция о том, в каких именно случаях и как правильно применять инновационные лекарства.

В Минздраве объяснили механизм действия лекарств: он заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.

Лекарства действуют непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и размножению, ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что эти лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Сегодня, 21 сентября 2021 года, Ляшко заявил, что ближе всего к красной зоне карантина находятся Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

С 23 сентября по всей Украине будет установлен желтый уровень эпидемиологической опасности – такое решение приняла Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Коронавирус. Ляшко не исключает обязательной вакцинации в Украине

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.