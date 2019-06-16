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16.06.2019, 19:15

Из Львова рейс в Хургаду задерживается на полтора суток

Из Львова рейс в Хургаду задерживается на полтора суток - Фото
Фото: facebook.com/LvivAirport

Украинцы не могут вылететь в Египет уже больше суток

В международном аэропорту Львов задерживаются рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Хургаду и обратно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Рейсы BKV2093 задерживаются с вылетом в Хургаду до 18:00 16 июня (плановый 02:00 15.06.2019), а прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 02:50 17.06.2019 (плановый 11:00 15 июня)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что рейсы BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх задерживается с вылетом в 13:40 16 июня (плановый 04:00 16.06.2019), поскольку выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12:50.

22 мая 2019 года Кабмин принял инициированные и разработанные Министерством экономического развития изменения в лицензионные условия на предоставление туроператорской деятельности.

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Теги: аэропорт Львов, рейс, Хургада
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