К концу ХХІ века население Украины сократится до 22 млн – прогноз НАН Украины

Численность населения Украины стремительно снижается и до конца ХХІ века может сократиться до 22 млн человек. Но демографический кризис – проблема большинства стран Европы, сказал член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун, пишет сайт Национальной академии наук.

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По словам ученого, проблему усугубляет пандемия коронавируса. Он подчеркнул, что причина не только в COVID-19, но и в коллапсе медицинской системы. Украинцы умирают от сопутствующих заболеваний, поскольку в больницах не всегда могут оказать своевременную помощь.

"По нашим прогнозам, к концу ХХІ века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим пути остановки этого процесса", – отметил Гладун.

Ученый добавил, что во многих странах Европы актуальна проблема старения населения. В Украине 23% граждан – старше 65 лет, причем здесь невысокая, в сравнении с развитыми странами, продолжительность жизни.

Гладун подчеркнул, что снижение количества работоспособных граждан – это вызов для экономики страны. Европа "решает проблему за счет мигрантов", а в Украине "нет предпосылок, чтобы это сделать за счет природного фактора".

В октябре 2021 года сообщали, что за первые восемь месяцев 2021 года коронавирусная болезнь COVID-19 заняла третье место среди причин смерти украинцев.

18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.

Государственная служба статистики опубликовала данные по количеству смертей украинцев за январь-сентябрь 2021 года, указав причины. Ковид на третьем месте.

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Яна Катасонова

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