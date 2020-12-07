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Каждая неделя локдауна повышает риск запоя для алкоголиков почти на 20% – исследование

07.12.2020, 16:36
Каждая неделя локдауна повышает риск запоя для алкоголиков почти на 20% – исследование - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые из Университета Техаса обнаружили, что вероятность чрезмерного употребления алкоголя среди людей, страдающих алкоголической зависимостью, увеличивается на 19% за каждую новую неделю локдауна. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Drug and Alcohol Abuse

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Данные для исследования были собраны в результате онлайн-опроса, проведенного среди 1982 людей старше 18-ти с середины марта до середины апреля. 

В исследовании отмечается, что вероятность увеличения потребления алкоголя во время изоляции для людей, страдающих подобной зависимостью, в целом повышается более чем в два раза – до 60%, нежели для людей, у которых нет подобной проблемы. В последнем случае только 28% респондентов заявили, что стали чаще выпивать чрезмерно. 

Всего о запоях во время пандемии COVID-19 сообщили 34% опрошенных. 

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Станислав Стороженко
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