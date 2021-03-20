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Как будет работать транспорт в красной зоне. Кабмин поручил проработать вопрос отдельно

20.03.2021, 19:30
Как будет работать транспорт в красной зоне. Кабмин поручил проработать вопрос отдельно - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Сегодня на внеочередном заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС было принято решение, что с 23 марта в Киеве и Одесской области начнут действовать карантинные ограничения красной зоны, которые, в том числе, запрещают работу общественного транспорта. Чуть позже на сайте Кабмина появилась информация, что вопрос с транспортом еще будет проработан.

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Как подчеркивается в сообщении, вопрос работы транспорта рассматривался в отдельном порядке.

В итоге комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом и "иными заинтересованными органами" проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности.

В свою очередь, в Киевской горадминистрации отметили, что окончательное решение по поводу работы транспорта в столице будет принято в понедельник, 22 марта.

По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, "позиция города в этом вопросе четкая – общественный транспорт должен работать, потому что его остановка приведет к коллапсу".

Читайте также: Локдаун по всей стране введут, если больше 50% областей окажутся в красной зоне – Степанов

Дарья Мостовая
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