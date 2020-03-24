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Карантин действует: снизился уровень заболевания гриппом - Минздрав

Карантин действует: снизился уровень заболевания гриппом - Минздрав - Фото
Фото: depositphotos.com
24.03.2020, 14:07

Введение в Украине превентивных мер для сдерживания коронавируса улучшило ситуацию с гриппом и гриппоподобными заболеваниями

Введение карантина привело к снижению уровня заболевания гриппом. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, недавно проводилось исследование о влиянии превентивных мер на эпидситуацию. "Мы отмечаем позитивную динамику - сокращение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины", - отметил он.

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Ляшко подчеркнул, что говорить о сдерживании коронавирусной инфекции еще рано, но данные по гриппу могут "косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой позитивный эффект", и стремительной динамики распространения коронавируса в Украине удастся избежать.

  • По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом, динамика нарастает.
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Шмыкова Александра
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