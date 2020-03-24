Карантин действует: снизился уровень заболевания гриппом - Минздрав

Фото: depositphotos.com

Введение карантина привело к снижению уровня заболевания гриппом. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, недавно проводилось исследование о влиянии превентивных мер на эпидситуацию. "Мы отмечаем позитивную динамику - сокращение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины", - отметил он.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Ляшко подчеркнул, что говорить о сдерживании коронавирусной инфекции еще рано, но данные по гриппу могут "косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой позитивный эффект", и стремительной динамики распространения коронавируса в Украине удастся избежать.

По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом, динамика нарастает.

LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.