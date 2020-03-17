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Карантин. Эвакуации из Польши ожидают почти 2 000 украинцев - посол

Карантин. Эвакуации из Польши ожидают почти 2 000 украинцев - посол - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
17.03.2020, 08:38

Посол Андрей Дешица отметил, что сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы

Почти две тысячи украинцев заполнили на сайте Посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.

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"Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой", - отметил дипломат.

Он не исключил, что часть из этих граждан уже могла самостоятельно выехать в Украину.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы. Рассматривается возможность вывоза украинцев поездом - как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

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"Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей везти поезд PKP Intercity, а уже из Перемышля - поезд Укрзализныци", - отметил Дещица, уточнив, что для этого необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры этой страны.

Посол напомнил, что на границе с Польшей сейчас действуют три пункта пропуска, через которые граждане Украины могут вернуться домой: Дорогуск - Ягодин, Корчева - Краковеци Гребенное - Рава-Русская. Эти пункты пропуска являются автомобильными, по согласованию с польскими пограничниками на них частично осуществляется и пеший переход граждан.

  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.

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Арина Толина
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