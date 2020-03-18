Карантин. Где украинцы могут пересечь границу на автомобиле: инфографика

Усиленный контроль на границе Украины (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Учитывая, что Украина и соседние страны ввели ограничения по пересечению госграницы из-за карантина, Госпогранслужба предоставила перечень пунктов пропуска, которые можно пересечь автотранспортом.

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Пункты пропуска на границе с Беларусью:

в Черниговской области: Сеньковка- Веселовка, Новые Яриловичи Новая Гута Славутич-Комарин;

в Киевской области: Вильча-Александровка;

в Житомирской области: Выступовичи-Новая Рудня;

в Ровенской области: Городище-Верхний Теребежи, Прикладники-Невель;

в Волынской области: Дольск-Мохро, Доманово-Мокраны, Пулемец-Томашовка.

На границе с Польшей:

во Львовской области: Рава-Русская-Гребенне и Краковец-Корчево;

в Волынской области: Ягодин-Дорохуск.

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: Малый Березный-Убля, Ужгород-Вишне-Немецкое.

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: Лужники-Берегшурань, Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш Звонково-Лонья и Чоп (Тиса)-Захонь.

На границе с Румынией:

в Закарпатской области: Дьяково-Халмеу;

в Черновицкой области: Порубное-Сирет.

На границе с Молдовой:

в Одесской области: Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье-Тудора, Рени-Джюрджюлешть, Табаки-Мирное;

в Винницкой области: Могилев-Подольский-Отач;

в Черновицкой области: Россошаны-Бричень, Мамалыга-Кривая.

На границе с Россией:

в Харьковской области: Чугуновка-Вериговка, Плетеневка-Шебекино, Гоптовка-Нехотеевка;

в Сумской области: Большая Писаревка-Грайворон, Юнаковка-Суджа, Бачевск-Троебортное, Екатериновка-Крупец;

в Черниговской области: Гремяч-Погар, Сеньковка-Новые Юрковичи;

в Луганской области: Меловое-Чертково, Просяное-Бугаевка, Танюшовка-Ровеньки.

С 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

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