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Карантин. Где украинцы могут пересечь границу на автомобиле: инфографика

Карантин. Где украинцы могут пересечь границу на автомобиле: инфографика - Фото
Усиленный контроль на границе Украины (Фото: пресс-служба ГПСУ)
18.03.2020, 15:46

Госпогранслужба предоставила перечень пунктов пропуска, которые можно пересечь на автомобиле во время карантина

Учитывая, что Украина и соседние страны ввели ограничения по пересечению госграницы из-за карантина, Госпогранслужба предоставила перечень пунктов пропуска, которые можно пересечь автотранспортом.

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Пункты пропуска на границе с Беларусью:

  • в Черниговской области: Сеньковка- Веселовка, Новые Яриловичи Новая Гута Славутич-Комарин;
  • в Киевской области: Вильча-Александровка;
  • в Житомирской области: Выступовичи-Новая Рудня;
  • в Ровенской области: Городище-Верхний Теребежи, Прикладники-Невель;
  • в Волынской области: Дольск-Мохро, Доманово-Мокраны, Пулемец-Томашовка.

На границе с Польшей:

  • во Львовской области: Рава-Русская-Гребенне и Краковец-Корчево;
  • в Волынской области: Ягодин-Дорохуск.

На границе со Словакией:

  • в Закарпатской области: Малый Березный-Убля, Ужгород-Вишне-Немецкое.

На границе с Венгрией:

  • в Закарпатской области: Лужники-Берегшурань, Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш Звонково-Лонья и Чоп (Тиса)-Захонь.

Пункты пропуска, которые можно пересечь на авто

На границе с Румынией:

  • в Закарпатской области: Дьяково-Халмеу;
  • в Черновицкой области: Порубное-Сирет.

На границе с Молдовой:

  • в Одесской области: Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье-Тудора, Рени-Джюрджюлешть, Табаки-Мирное;
  • в Винницкой области: Могилев-Подольский-Отач;
  • в Черновицкой области: Россошаны-Бричень, Мамалыга-Кривая.

На границе с Россией: 

  • в Харьковской области: Чугуновка-Вериговка, Плетеневка-Шебекино, Гоптовка-Нехотеевка;
  • в Сумской области: Большая Писаревка-Грайворон, Юнаковка-Суджа, Бачевск-Троебортное, Екатериновка-Крупец;
  • в Черниговской области: Гремяч-Погар, Сеньковка-Новые Юрковичи;
  • в Луганской области: Меловое-Чертково, Просяное-Бугаевка, Танюшовка-Ровеньки.

С 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Читайте также: Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД

Арина Толина
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