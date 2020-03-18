Карантин. Где украинцы могут пересечь границу на автомобиле: инфографика

Учитывая, что Украина и соседние страны ввели ограничения по пересечению госграницы из-за карантина, Госпогранслужба предоставила перечень пунктов пропуска, которые можно пересечь автотранспортом.
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Пункты пропуска на границе с Беларусью:
- в Черниговской области: Сеньковка- Веселовка, Новые Яриловичи Новая Гута Славутич-Комарин;
- в Киевской области: Вильча-Александровка;
- в Житомирской области: Выступовичи-Новая Рудня;
- в Ровенской области: Городище-Верхний Теребежи, Прикладники-Невель;
- в Волынской области: Дольск-Мохро, Доманово-Мокраны, Пулемец-Томашовка.
На границе с Польшей:
- во Львовской области: Рава-Русская-Гребенне и Краковец-Корчево;
- в Волынской области: Ягодин-Дорохуск.
На границе со Словакией:
- в Закарпатской области: Малый Березный-Убля, Ужгород-Вишне-Немецкое.
На границе с Венгрией:
- в Закарпатской области: Лужники-Берегшурань, Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш Звонково-Лонья и Чоп (Тиса)-Захонь.
На границе с Румынией:
- в Закарпатской области: Дьяково-Халмеу;
- в Черновицкой области: Порубное-Сирет.
На границе с Молдовой:
- в Одесской области: Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье-Тудора, Рени-Джюрджюлешть, Табаки-Мирное;
- в Винницкой области: Могилев-Подольский-Отач;
- в Черновицкой области: Россошаны-Бричень, Мамалыга-Кривая.
На границе с Россией:
- в Харьковской области: Чугуновка-Вериговка, Плетеневка-Шебекино, Гоптовка-Нехотеевка;
- в Сумской области: Большая Писаревка-Грайворон, Юнаковка-Суджа, Бачевск-Троебортное, Екатериновка-Крупец;
- в Черниговской области: Гремяч-Погар, Сеньковка-Новые Юрковичи;
- в Луганской области: Меловое-Чертково, Просяное-Бугаевка, Танюшовка-Ровеньки.
С 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
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Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.
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Арина Толина