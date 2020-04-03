Карантин. Как подать документы на зачисление в первый класс

Первоклассницы (фото - schudio.com)

В Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс онлайн или переносить срок их приема в зависимости от карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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"Закон, принятый для предотвращения эпидемии COVID-19 позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина - это касается и учебных заведений. То есть прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе - онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы ", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять директор школы, например, разрешить подавать документы в сканированной форме по электронной почте без электронной цифровой подписи.

Сроки приема документов для зачисления в школы определяют органы местного самоуправления. При этом срок приема заявлений не может быть менее месяца.

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"Сроки приема документов для зачисления определяют на местах. Однако из-за эпидемиологической ситуации мы рекомендуем организовать этот процесс после карантина. При зачислении в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний и компетенций ребенка. Это допустимо только для частных учебных заведений и специализированных учреждений системы культуры и спорта", - сообщила Мандзий.

В Украине с 12 марта закрыли школы и вузы из-за распространения коронавируса COVID-19.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

. 26 марта Мандзий сообщала, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством, 1 июля, кроме выпускников 11 классов.