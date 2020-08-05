Карантин. Как работают детские лагеря с 1 августа в Украине - инфографика

В Минздраве предупредили, что родители на территорию лагеря не допускаются

С 1 августа 2020 года в Украине разрешена работа детских оздоровительных лагерей на территориях с "зелеными" и "желтыми" уровнями эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Однако для безопасности детей их перевозка в оздоровительное учреждение и пребывание на его территории должны соответствовать определенным правилам", - предупредили в Минздраве.

Принимать в лагерь Минздрав рекомендует только детей, проживающих в пределах региона, в котором находится учреждение, при этом они обязательно должны иметь медицинскую справку формы 079.

Родители на территорию лагеря не допускаются.

Перед приемом детей, а также три раза в день во время пребывания им необходимо проводить температурный скрининг. В лагерь дети с повышенной температурой не допускаются.

С более подробной информацией можно ознакомиться в инфографике.

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22 июля адаптивный карантин в Украине был продлен до осени.

25 июня сообщалось, что детские лагеря и санатории Киева не откроют до конца карантина.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны

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Арина Толина

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