Карантин. Как работают детские лагеря с 1 августа в Украине - инфографика
В Минздраве предупредили, что родители на территорию лагеря не допускаются
С 1 августа 2020 года в Украине разрешена работа детских оздоровительных лагерей на территориях с "зелеными" и "желтыми" уровнями эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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"Однако для безопасности детей их перевозка в оздоровительное учреждение и пребывание на его территории должны соответствовать определенным правилам", - предупредили в Минздраве.
Принимать в лагерь Минздрав рекомендует только детей, проживающих в пределах региона, в котором находится учреждение, при этом они обязательно должны иметь медицинскую справку формы 079.
Родители на территорию лагеря не допускаются.
Перед приемом детей, а также три раза в день во время пребывания им необходимо проводить температурный скрининг. В лагерь дети с повышенной температурой не допускаются.
С более подробной информацией можно ознакомиться в инфографике.
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